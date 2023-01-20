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Giriş Tarihi: 20.1.2023 19:57

Türkiye ile KKTC arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü" imzalandı.

AA
Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'ndeki imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer katıldı.

Törende Yanık ve Taçoy, Türkiye ve KKTC adına sosyal hizmetler alanında iki ülkenin işbirliğini içeren protokolü karşılıklı imzaladı.

Törenin ardından konuşma yapan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye statüsüyle üye olmanın mutluluğu içerisinde yaşadıklarını belirterek bu aşamayla KKTC için yeni dönem açıldığını kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çeşitli engellemeleriyle karşılaştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak ambargoları, engellemeleri reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkını hiçbir güç engelleyemeyecek. Birlikte başaracağız. Bize vurulan prangayı reddediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal hayata, sosyal yaşama katkı sağlayan projelerinin yanı sıra özellikle salgın döneminde Kıbrıs Türk halkının her aşamada yanında olduğunu hatırlatan Tatar, kadınların her alanda bunun değerini iyi bildiklerini ifade etti.

Kooperatifçilikle birlikte nasıl güçlü bir üretim oluşturup ekonomiye katkı sağlanabileceği konusunda güçlü adımlar atacaklarını belirten Tatar, markalaşma ve pazara ulaşma konusunda kadınlara destek vereceklerini söyledi.

"MUTLU VE HUZURLU BİR AİLENİN MERKEZİ KADINDIR"

Bakan Yanık da konuşmasında, toplumsal refah ve huzurun aileden başladığına dikkati çekerek "Mutlu ve huzurlu bir ailenin merkezi ise kadındır. Kadın ailenin temel taşıdır. İşte bu kooperatifler, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta etkin bir biçimde yer alması için hayata geçirdiğimiz ve geliştirdiğimiz birçok projeden birisi. Bu anlamda kooperatiflerimiz, kadın istihdamının artırılması noktasında önemli bir model olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

İki ülkenin aynı kökleri, geçmişi, sevinci, acıyı ve kültürü paylaştığını ifade eden Yanık, bu yüzden şimdi de bilgi ve tecrübeyi paylaşımda KKTC'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Zorluk içindeki bazı kadınların çok küçük imkanlarla üretime başladığını ve başarılı olduklarını aktaran Yanık, bu nedenle kadın kooperatiflerine önem vererek onların markalaşmasını istediklerini söyledi.

Yanık, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik birçok tedbirin, On Birinci Kalkınma Planı, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Ulusal İstihdam Stratejisi'nde yer aldığını hatırlatarak "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın kooperatiflerini teşvik etmek ve kapasitelerini artırmak amacıyla önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Taçoy da "Üretmenin değerini kadınlardan öğrendik, çok şanslıyız, üretmeyi bilen ve seven kadınlarımızla ne kadar gurur duysak azdır." ifadesini kullanarak kadın kooperatifçiliğine desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İmza töreninin ardından Tatar, Yanık ve Taçoy kadın kooperatiflerinde üretilen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

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Türkiye ile KKTC arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Protokolü"
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