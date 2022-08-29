Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman saat kaçta sorusu voleybolseverler tarafından sürekli olarak yöneltiliyor. Dünya Şampiyonası'nın mutlak favorileri arasında yer alan Türkiye, katıldığı son iki turnuvayı ikincilikle bitirdi. Bu sefer şampiyon olmak isteyen Filenin Efeler, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na umutla gidiyor. Peki, Türkiye İtalya erkek voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar!
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Türkiye İtalya voleybol maçı 29 Ağustos 2022 saat 22.15'te oynanacak.
TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT SPOR ekranlarında olacak.
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
31 Ağustos Çarşamba
TSİ 15.00 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
TURNUVA TAKVİMİ
Grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 16 takım ikinci tura yükselecek. İkinci turda takımlar 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9 şeklinde eşleşecek. Son 16 turunun ardından galip gelen takımlar çeyrek finale yükselecek. Dünya Şampiyonası, çeyrek finalin ardından oynanacak yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.