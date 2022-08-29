Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman saat kaçta sorusu voleybolseverler tarafından sürekli olarak yöneltiliyor. Dünya Şampiyonası'nın mutlak favorileri arasında yer alan Türkiye, katıldığı son iki turnuvayı ikincilikle bitirdi. Bu sefer şampiyon olmak isteyen Filenin Efeler, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'na umutla gidiyor. Peki, Türkiye İtalya erkek voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye İtalya erkek voleybol maçı ne zaman? İşte detaylar!