Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları finale doğru ilerliyor. FIVB Milletler Ligi finali için son maçını İtalya ile yapacak. Çeyrek finalde Tayland'ı yenen milli takım, şimdi güçlü İtalya karşısında boy gösterecek. Maçı kazandığı takdirde finale adını yazdıracak. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!