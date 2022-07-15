Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 10:56 Son Güncelleme: 15.7.2022 10:56

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!

Türkiye İtalya maçı için geri sayım başladı ve Filenin Sultanları finale ulaşmak için son maçına çıkıyor. Dün akşam Tayland’ı 3 – 1 yenen Filenin Sultanları, yarı finale yükseldi. Ankara’da oynanacak maçın kazanılması halinde milliler adını finale yazdıracak. Sporseverler de Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman sorusunu soruyor. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları finale doğru ilerliyor. FIVB Milletler Ligi finali için son maçını İtalya ile yapacak. Çeyrek finalde Tayland'ı yenen milli takım, şimdi güçlü İtalya karşısında boy gösterecek. Maçı kazandığı takdirde finale adını yazdıracak. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı yâri final mücadelesi 16 Temmuz saat 18.30'da oynanacak. Maç Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Sırbistan Brezilya maçı da 15.00'da oynanacak

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TRT Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!
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