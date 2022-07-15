Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde!

Filenin Sultanları finale doğru ilerliyor. FIVB Milletler Ligi finali için son maçını İtalya ile yapacak. Çeyrek finalde Tayland'ı yenen milli takım, şimdi güçlü İtalya karşısında boy gösterecek. Maçı kazandığı takdirde finale adını yazdıracak. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye İtalya voleybol maçı yâri final mücadelesi 16 Temmuz saat 18.30'da oynanacak. Maç Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Sırbistan Brezilya maçı da 15.00'da oynanacak