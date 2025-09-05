Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sahada sergilediği üstün oyunla göğsümüzü kabartan milli takımımız, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak. Maçın tarih ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Türkiye–Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Filenin Sultanları, yarı finalde Japonya ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren setler 25-15, 22-25, 25-14 ve 25- şeklinde sona erdi.
ABD'yi 3-1 yenen milli takım, organizasyonda ilk kez set verdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmayı başarmıştı.
Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şanssızlığını da kırmıştı.