Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sahada sergilediği üstün oyunla göğsümüzü kabartan milli takımımız, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak. Maçın tarih ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Türkiye–Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?