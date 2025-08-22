Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket öncesi hazırlıkta!
Giriş Tarihi: 22.8.2025 22:41

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) hazırlıkları kapsamında Karadağ'ı ağırlıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Cedi Osman, Alperen Şengün, Furkan Korkmaz gibi isimlerin yer aldığı kadro yoğun hazırlığına devam ediyor. Peki; Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte, 12 Dev Adam maç takvimi:

Türkiye, EuroBasket hazırlıkları kapsamında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen basketbolseverler tribünlerde ve ekran başında yerini alıyor. İşte, Türkiye - Karadağ basketbol maçı hakkında merak edilenler:

TÜRKİYE - KARADAĞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimine göre 12 Dev Adam Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlıyor.

Türkiye - Karadağ maçı 23 Ağustos cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket yolundaki maç TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

BİLET FİYATLARI

Saha İçi 1. Sıra - 3000.00 TL

Saha İçi 2. Sıra - 2000.00 TL

VIP Plus - 800.00 TL

VIP - 450.00 TL

1. Kategori - 275.00 TL

2. Kategori - 200.00 TL

3. Kategori - 145.00 TL

4. Kategori - 75.00 TL

Loca - 8 Kişilik - 9000.00 TL

Loca - 11 Kişilik - 12000.00 TL

Loca - 13 Kişilik - 14000.00 TL

Loca - 18 Kişilik - 20000.00 TL

