Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? 12 Dev Adam EuroBasket öncesi hazırlıkta!

Türkiye, EuroBasket hazırlıkları kapsamında Karadağ ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyen basketbolseverler tribünlerde ve ekran başında yerini alıyor. İşte, Türkiye - Karadağ basketbol maçı hakkında merak edilenler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimine göre 12 Dev Adam Basketbol Gelişim Merkezi'nde Karadağ'ı ağırlıyor.
Türkiye - Karadağ maçı 23 Ağustos cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Saha İçi 1. Sıra - 3000.00 TL
Saha İçi 2. Sıra - 2000.00 TL
VIP Plus - 800.00 TL
VIP - 450.00 TL
1. Kategori - 275.00 TL
2. Kategori - 200.00 TL
3. Kategori - 145.00 TL
4. Kategori - 75.00 TL
Loca - 8 Kişilik - 9000.00 TL
Loca - 11 Kişilik - 12000.00 TL
Loca - 13 Kişilik - 14000.00 TL
Loca - 18 Kişilik - 20000.00 TL