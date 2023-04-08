Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’na büyük ilgi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı her geçen gün daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu yıl 40'ıncı kez gerçekleştirilen fuar, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca ve Fatih Camii'nde kitapseverler ile buluşuyor. 31 Mart- 17 Nisan 2023 tarihleri arasında açık kalacak fuarda, söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer veriliyor.Çocuklar için Ramazan etkinlikleri arasında hacivat ile karagöz gösterisi büyük ilgi görüyor.

FUARA BÜYÜK İLGİ

Panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 160'ı aşkın kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda 150'den fazla yayınevinin binlerce kitabı okuyucularla buluşuyor. İlim, Edebiyat, Tarih, Kültür ve Sanat, Aile, Genç, Çocuk gibi birçok kategoride kitabın yer aldığı fuar süresince çocuklar için Karagöz, Hacivat, Nasrettin Hoca gibi geleneksel kültürümüze uygun oyunlar ve etkinlikler sahneleniyor.

NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin kuruluşundan bir yıl sonra ilk olarak 1983 yılından bugüne kitap ve kültür fuarları geleneksel şekilde gerçekleştiriliyor. Fuarlar 1999 yılından itibaren dini yayınlar dışında da eserlerin neşredildiği "Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.