Türkiye kutuplara açılıyor

Türkiye, giderek önemi artan kutuplarda daha fazla söz sahibi olabilmek için arka arkaya adımlar atıyor. Ulusal Kutup Bilim Strateji Belgesi'nin devreye alınmasından sonra "Türkiye'de bir ilke" daha imza atılacak ve Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurulda 8 bakanlık ve TÜBİTAK temsilcileri yer alacak.Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin iki kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesinin önemli olduğu belirtildi. Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme, yenilik faaliyetleri ile mevcut ve kurulacak olan altyapıların, Türkiye'nin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracağı hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerle insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin rol üstlenmesine hizmet edeceği de kaydedildi.Kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığındaki kurulda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, TÜBİTAK Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü yer alacak.Kurul, yılda en az bir defa toplanacak. Kurul başkanı ihtiyaç halinde kurulu toplantıya çağırabilecek, alt kurul ve çalışma grupları oluşturabilecek.