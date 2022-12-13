Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Av. Murat Aksu, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü İstanbul Point Otel'de yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TMPK'nın yeni Başkanı oldu.Başkan: Dr. Av. Murat AksuBaşkan Yardımcısı: İbrahim Halil KorkmazGenel Sekreter: İbrahim GümüşdalSayman Üye: Berrin AltınözÜye: Ümit Deniz KurtÜye: Mümtaz KarakayaÜye: Şenes ErzikÜye: Doç. Dr. Alpaslan Baki ErtekinÜye: Sevda Altunoluk (Sporcu Konseyi Başkanı)1992 Barselona Oyunlarına tek bir sporcu ile katılabilmiştik. Paralimpik Yüzme Branşında Mehmet Gürkan ilk kahramanımızdı.2021'de Tokyo Paralimpik Oyunlarında 13 Branşta 44'ü kadın, 43'ü erkek toplam 87 kahramanla katıldık. 2'si Altın toplam 15 madalya kazandık.Bu büyük gelişimin öncüsü, lideri, kurucu "abisi" Sayın Yavuz Kocaömer'i saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.Onun idealleri, azmi ve tutkusu Paralimpik sporun ve sporcuların umut ışığı oldu. O ışık hepimizin geleceğini aydınlattı. Benim hayattaki en büyük şanslarımdan biri onun ikinci başkanı olarak 8 yıl boyunca kendisiyle birlikte çalışmak oldu.Ben ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım onunla senelerce birlikte çalışma şerefine nail olduk. Yavuz Abinin çalışma arkadaşları ve Paralimpik ailesi olarak, onun mirasının emanetçileri ve takipçisi olacağız hep birlikte.Paralimpik sporun gelişimi için yıllarca beraber çalıştığımız Paralimpik ailesinin artık bir başka motivasyonu daha var, o da Yavuz Abi' ye olan manevi borcumuz. Çok zor bir görev olacak elbette Yavuz Abi'siz bu harika camiaya Başkanlık yapmak, ancak onun bize devrettiği ışık saçan o meşaleyi çok daha ileriye taşımak zorundayız.Yüzleri gülen yeni sporcularımız bizim en büyük mutluluğumuz olmaya devam etmeli, böylece Yavuz Abi'nin de ruhu şad olacaktır.Dr. Av. Murat AksuTürkiye Milli Paralimpik Komitesi BaşkanıDr. Av. Murat Aksu 24 Temmuz 1969'da Diyarbakır'da doğdu. Orta öğrenimine İzmir Fen Lisesi'nde devam etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dr. Aksu, Oklahoma City University'de yüksek lisansını tamamladı. Dr. Av. Murat Aksu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilimlerinde doktora derecesi aldı.Dr. Av. Murat Aksu, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi, 1999-2001 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.Avukatlık mesleğinde 30. yılını dolduran Dr. Av. Murat Aksu, ASC Hukuk'un kurucu ortağıdır.Dr. Av. Murat Aksu'nun 30 yılı aşan spor yöneticiliği kariyeri 1990 yılında Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği ile başladı. Sırasıyla 1994'te Türkiye Boks Federasyonu Hukuk Müşavirliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996'da Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, 2000 Yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004'te Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanlığı, 2014 yılından bugüne kadar Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.Evli ve üç çocuk sahibi olan Dr. Av. Murat Aksu halen Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nda Başkan Vekilliği görevlerine devam etmektedir.