Türkiye sınır dışı sayılarında Avrupa’yı geride bıraktı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda; 2022 yılında 204 bin 966 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi.

158 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 158 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

75 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır dışı işlemlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir. Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 75 bin 678 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı yüzde 143 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 150, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 61 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 183 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 401 bin 187'ye ulaştı.



AFGANİSTAN VE PAKİSTAN'A 188 CHARTER SEFERİ DÜZENLENDİ

2022 yılında Afganistan'a düzenlenen 186 charter (özel uçak) seferi ile 34 bin 557 ve tarifeli uçuşlarla 10 bin 229 olmak üzere toplam 44 bin 786 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 8 bin 114 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderildi.



TÜRKİYE SINIR DIŞI ETME ORANI YÜZDE 67 BULDU

Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirdi. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'u sınır dışı edildi. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 oldu.

Ülke bazında bakıldığında ise sınır dışı başarı oranının Almanya'da yüzde 9 (120.285 düzensiz göçmenden 10.785'i sınır dışı etti.), Belçika'da yüzde 24 (10 bin 885 düzensiz göçmenden 2 bin 655'i sınır dışı etti.), Yunanistan'da yüzde 18 (38 bin 15 düzensiz göçmenden 6.880'i sınır dışı edildi) ve Avusturya'da yüzde 11 (38 bin 410 düzensiz göçmenden 4 bin 480'i sınır dışı etti) olduğu görüldü.

Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise, 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 67'ye yükseldi.

AVRUPA'YI GEÇTİK

Geri gönderme merkezlerimizin sayısı 30'a, kapasitesi ise 20 bin 540'a yükseldi. Böylece ülkemiz, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktı. Hâlihazırda geri gönderme merkezlerimizde 91 farklı uyruktan 17 bin 569 yabancı (5 bin 259'u Pakistan, 3 bin 888'i Afganistan ve 8 bin 422 diğer uyruk) idari gözetim altında olup sınır dışı işlemleri devam ediyor.