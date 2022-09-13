Türkiye Sırbistan voleybol maçı için nefesler tutuldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, DHL hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Bu noktada voleybol severler, Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle ekranı için ''Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kanalı…
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Sırbistan voleybol maçı saati, canlı yayın kanalı hakkında bilgiler;
Türkiye Sırbistan voleybol hazırlık maçı canlı izle kanalı henüz bilinmiyor.
Kadroda yer alan isimler şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol
Liberolar: Simge Aköz, Aylin Acar
Millilerimizin diğer mücadelesi ise şöyle;
15 Eylül Perşembe: TSİ 18.00 Polonya-Türkiye