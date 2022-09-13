Türkiye Sırbistan voleybol maçı için nefesler tutuldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, DHL hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Bu noktada voleybol severler, Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle ekranı için ''Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kanalı…