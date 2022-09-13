Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.9.2022 13:49

Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Filenin Sultanları, DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybol severler, ‘’Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle!

Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı için nefesler tutuldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta İtalya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, DHL hazırlık turnuvasına galibiyetle başladı. Bu noktada voleybol severler, Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle ekranı için ''Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izle kanalı…

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen DHL Hazırlık Turnuvası ikinci maçında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. İşte, Türkiye Sırbistan voleybol maçı saati, canlı yayın kanalı hakkında bilgiler;

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı, 13 Eylül 2022 Salı günü (bugün) saat 18.00'de başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol hazırlık maçı canlı izle kanalı henüz bilinmiyor.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol

Liberolar: Simge Aköz, Aylin Acar

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Millilerimizin diğer mücadelesi ise şöyle;

15 Eylül Perşembe: TSİ 18.00 Polonya-Türkiye

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Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda? Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
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