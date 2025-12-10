Türkiye yağışlı havanın etkisi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yurt genelinde yağışlı sistemin etkisine girildiğini söyledi. Bugün Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Çankırı ve Antalya'nın doğusunda yağış beklendiğini; yağışların çoğunlukla yağmur, yükseklerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini belirtti. Perşembe günü yağış alanı genişleyerek Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısına yayılacak.