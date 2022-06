Türkiye’de 350 yurtdışında 27 hastaya yardım eli uzatıyor... Şenay Anne’nin iyiliği sınırları aştı

VİYANA'DAN TÜRKİYE'YE AMELİYAT OLMAK İÇİN GELECEKLER

Şenay Çalışır, kelebek hastaları için el ameliyatların son derece önemli olduğunu dile getirerek, 1 yıl içerisinde 75 kelebek hastası çocuğun ameliyatını yaptırdıklarını, Viyana'dan Türkiye'ye ameliyat olmak için gelecek 3 hastanın olduğunu söyledi. Çalışır, "Çocuklarımız doğarken doğru bakım yapılmazsa eğer çocuklar ilk etapta ellerini sonra yürüme yetisini yeme yetisini görme yetisini yitiriyorlar. Doğru bakımla biz anneleri bilinçlendirdiğimiz zaman çocuklar rahatlıkla hayatlarını idame ettiriyorlar. Ben Gaziantep'te 2021-2022 yılı içerisinde 75 kelebeğimizin el ameliyatını yaptırdım. Şu an 27 Haziran'da Viyana'dan gelecek üç hastamızın el ameliyatını yaptıracağız. Türkiye'de ameliyat olmayı bekleyen 16 hastamız var onların da bizim gibi ellerini kullanmaları gerekiyor. Onların da toplum içerisinde dışlanmaması için ellerini gizlememeleri için bu ameliyatlar çok gerekli. Ameliyatın maliyeti bize çok yüksek, yemek boruları birbirine yapışan hastalarımızı Türkiye'nin her yerinden Kütahya'daki doktorumuz İbrahim Uygun'a gönderiyoruz. Bu çocukların medikal desteğe her zaman ihtiyaçları var biz bu desteği vatandaşların maddi desteğiyle yapıyoruz. Gönül isterdi ki bir kamu spotu oluşturmak ve bu çocukların hastalığını tüm topluma duyurmak mümkün olsun. Özellikle yetkililerin bu konuda bizim yanımızda olmasını istiyorum" diye konuştu.