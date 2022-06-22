Türkiye’de 350 yurtdışında 27 hastaya yardım eli uzatıyor... Şenay Anne’nin iyiliği sınırları aştı

"KENDİ DENEYİMLERİMİ DİĞER HASTALARLA PAYLAŞIYORUM"

Yaklaşık 23 yıldır kelebek hastalığıyla mücadele eden Mutlu Çalışır, toplum içinde olma açısından zorluklar yaşadıklarını, ancak etrafındaki insanların bilinçlenmesiyle birlikte bu sorunları atlattığını kaydederek, "Kelebek bir çağrım var; hiçbir zaman kendinizi içinize hapsetmeyin siz de bir insansınız gezin dolaşın arkadaş edinin onlarla beraber sosyalleşin" dedi. Çalışır, "10-12 yaşlarımdayken daha kötü durumdaydım o zamanlar toplumda yanıma oturan insanlar bir adım öteye giderlerdi. Herhangi bir yerde insanların beni ezen bakışlarını görürdüm. Bunları gözardı ettim, sonuçta her insan gibi bizim de toplumda bir yerimiz olmalı. Bizim de alışveriş yapma, sinemaya gitme, araba sürme veya bir yerde çalışmaya hakkımız var. Sağlık açısından geceleri uyuyamadığım oldu ne kadar kıyafet değiştirdiğimi ben hatırlamıyorum üzerime hep yapışırdı. Ayakkabı giymekte sıkıntılarım oluyordu. Alternatif tıpta çok şey denedik iyi gelen de oldu gelmeyen de oldu. Biz de dermanımızı aradık, çok şükür şimdi belli bir yere geldim iyiyim. Kendimce işler de yapıyorum. İnsanlar bazen hasta olduğumu bile anlamıyorlar. Bu hastalıkta en önemli şey moral. Ben kendime uygulanan tedavi yöntemlerini, kendimde hissettiğim acıları bilip yaptığım şeyleri hastalara anlatarak hastayı hayata bağlı tutmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.