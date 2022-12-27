Türkiye’de bir ilk daha: Dünya kar motosikleti şampiyonası Erciyes’te

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (World Snowcross Championship), SNX Türkiye adıyla Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleri ile ülkemizde ilk kez 10-12 Mart 2023 tarihlerinde Erciyes'te yapılacak.

Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (World Snowcross Championship) SNX TÜRKİYE tanıtım toplantısı yapıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın katılımıyla yapıldı.

VALİ ÇİÇEK: SNX TÜRKİYE, ERCİYES İÇİN YENİ BİR MİLAT OLACAK

Kayseri deyince herkesin aklına ticaret geldiğini hatırlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Dünyanın ilk limited şirketi, ilk ticari sivil toplum kuruluşunun burada olması 6000 yıl öncesinden bu yana bir ticaret şehri olan Kayseri, 4 milyar dolar ihracatıyla Anadolu'ya liderlik yapıyor. Ağacın olmadığı bir şehirde mobilya ihracatının lokomotifi konumunda. Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri." dedi.

Türkiye'nin en uzun kayak pistleri, en fazla farklı alanlarda kayak yapılabilecek turizmin amiral gemisi Erciyes olduğunun altını çizen Çiçek, şöyle devam etti:

"Dünyada ekstrem sporlar çok ilgi görüyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes'in tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Erciyes için yeni bir milat olacaktır. Biz heyecanlıyız, Erciyes'i dünya televizyonlarında yayınlarla, dünyanın en iyi sporcularını ağırlayacağız. Halkımızdan da programlarını 10-12 Mart'ta Erciyes için ayarlamanızı istiyoruz."

BÜYÜKKILIÇ: KAYSERİ ŞAMPİYONA İLE DAHA DA TANINACAK

Kayseri'nin sadece kış değil dört mevsim sporun merkezi olma yolunda çalıştıklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Onlarca uluslararası listede yer alan Kayseri ve Türkiye'nin en yakışıklı dağı, kış gününde beyaz gelinliğiyle Erciyes bir kayak merkezi değil. Zenginlikler Şehri olarak konumlamak istiyoruz. Ülkemizin hep olumlu olarak yer alması çok önemli. 100'e yakın ülkede canlı yayınla şehrimiz ve ülkemiz tanıtılacak. Bunu fazlasıyla hak ediyoruz." şeklinde konuştu

Erciyes'te kar voleybolundan snowboarda Türkiye'de bir çok ilki yaptıklarını ancak bu organizayonun çok farklı olacağını söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit Cıngı ise, "Tamamı yurtdışından gelecek yarışçılarla dünyada ses getirecek bir organisayon olacak. Halkımızın büyük ilgi göstereceği sportif ve sosyal bir etkinliği keyif ile yapacağız" dedi.

KAYSERİ'Yİ, 1.2 MİLYAR İNSANLA BULUŞTURACAĞIZ

Bir organizasyon yaparken, sportif performans olarak ülkemize, gençliğimize ne katacak, lokasyona katkısı ne olacak ona baktıklarını söyleyen TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının 1.2 milyar sosyal medya kullanıcısı ve 300 milyonu aşan televizyon izleyicisine ulaşarak Mart ayında Türkiye'nin hem dış hem de spor turizmine katkı sağlayacağını söyledi.

DÜNYA SNOWCROSS ŞAMPİYONU KAYSERİ'DE BELLİ OLUYOR

FIM tarafından İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa'nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan SNX - Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2023 yılında Erciyes Kayak Merkezi'nin Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleştirilecek. 1.350 metre uzunluğundaki parkurda yer alan atlama rampaları ve zorlu virajlar adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. İki gün sürecek organizasyon Amerika'da CBS Sport, Avrupa'da Sport Tv Network ve Eurosport, Asya ve Güney Amerika'da da Fox Sport kanalları aracılığıyla dünya ile buluşacak.

Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümündeki ilk büyük uluslarlarası organizasyon olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - SNX Türkiye'nin yanı sıra Atv ve Motosnow kategorilerinin de yer aldığı Erciyes Cup ile 50'den fazla sporcu Kayseri'de ilk kez kıyasıya mücadele edecek.

ERCİYES'E BÜYÜK KATKI

Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerden düzenlenen direkt charter uçuşların yanında Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden her kış binlerce misafiri ağırlayan Erciyes'te yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasının Erciyes'in uzun yıllardır sürdürdüğü uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için de önemli bir katkı sağlaması ve Erciyes'in global bir marka olma yolundaki çalışmalarına ivme sağlaması bekleniyor.