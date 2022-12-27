FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video
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Türkiye'de ilk kez 10, 11, 12 Mart tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın katılımıyla yapıldı.