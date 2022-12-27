Video Yaşam FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı yapıldı | Video

27.12.2022 | 15:57

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Türkiye'de ilk kez 10, 11, 12 Mart tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX) tanıtım toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın katılımıyla yapıldı.

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