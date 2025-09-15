Türkiye’de eğitim aldı Somali’de umut oldu

Somali'de işitme merkezi açan kadın girişimci Anisa Abdullah, engellilere umut oldu. Ankara ve İstanbul'da eğitim gören Abdullah, ülkesinde bu alanda ilk merkezi 7 ay önce kurdu. Somali'de işitme cihazları yurt dışından temin edilirken, artık halk teknolojik hizmete kendi ülkelerinde ulaşabiliyor. Türkiye'deki eğitim sürecinin kişiliğini geliştirdiğini belirten Abdullah, Türkiye'yi "ikinci vatan" olarak tanımlıyor. Okumanın onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Abdullah, eğitim alan Somalili gençlere ülkelerine dönüp hizmet etmelerini önerdi.