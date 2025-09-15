Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de eğitim aldı Somali’de umut oldu
Giriş Tarihi: 15.9.2025

Türkiye’de eğitim aldı Somali’de umut oldu

AA
Türkiye’de eğitim aldı Somali’de umut oldu
Somali'de işitme merkezi açan kadın girişimci Anisa Abdullah, engellilere umut oldu. Ankara ve İstanbul'da eğitim gören Abdullah, ülkesinde bu alanda ilk merkezi 7 ay önce kurdu. Somali'de işitme cihazları yurt dışından temin edilirken, artık halk teknolojik hizmete kendi ülkelerinde ulaşabiliyor. Türkiye'deki eğitim sürecinin kişiliğini geliştirdiğini belirten Abdullah, Türkiye'yi "ikinci vatan" olarak tanımlıyor. Okumanın onun hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Abdullah, eğitim alan Somalili gençlere ülkelerine dönüp hizmet etmelerini önerdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’de eğitim aldı Somali’de umut oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz