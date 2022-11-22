Türkiye’de öğrencilerin eğitimi için 1 milyon 200 bin öğretmen görev yapıyor

Resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1 milyon 201 bin 138 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 6 bin 75'i resmi okullarda, 195 bin 63'ü özel okullarda görev yapıyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı toplam öğretmen sayısının yüzde 60'ına karşılık geldi.

Bakanlığa bağlı resmi kurumlarda 115 bin 767 sözleşmeli öğretmen görev yapıyor. Bu okullarda 31 bin 480 müdür, 2 bin 559 müdür başyardımcısı, 51 bin 39 müdür yardımcısı olmak üzere 85 bin 78 yönetici bulunuyor.

Özel okullarda ise 4 bin 519 müdür, 3 bin 234 müdür yardımcısı olmak üzere 7 bin 753 yönetici yer alıyor.