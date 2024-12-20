Türkiye’den Afganistan’a 730 tonluk yardım malzemesi: 21. iyilik treni yola çıktı

Türkiye, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. AFAD ve TCDD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve diğer STK'ların da katkılarıyla Afganistan'da yaşanan zorlu kış şartları nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan Afganistan halkına destek olmak amacıyla hazırlanan 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ile un, giyim, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan, toplamda yaklaşık 730 tonluk insani yardım malzemesi insani yardım malzemesini taşıyan 21. İyilik Treni, Ankara Tarihi Tren Garı'nda yapılan törenle Afganistan'a dualarla uğurlandı. Trenin 15-20 gün içerisinde Afganistan'a ulaşması öngörülüyor.

EN FAZLA İNSANI YARDIM YAPAN ÜLKE TÜRKİYE

Törende konuşan AFAD Başkanı Vali Okay Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2023 yılında 7.3 milyar dolarlık insani yardımla, gayrisafi milli hasılasına oranlandığında dünyada en fazla insani yardım yapan ülke pozisyonunda olduğunu açıkladı.

SURİYE'YE 900 İNSANI YARDIM TIRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sednay Hapis hanesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını ifade eden AFAD Başkanı Memiş, Suriye'de, Totaliter rejimin sona ermesinden sonra yeni yönetimin başa gelmesiyle beraber yaşanan bu süreçte 900'ün üzerinde insani yardım malzemesi taşıyan tırın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

ASRIN FELAKETİNE 200 BİN KALICI KONUT

Yapılan insani yardımlarda kendi memleketimizi afetzedelerimizi asla unutmadık diyen AFAD Başkanı Memiş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük. Önümüzde ki hafta 45 bin konutla beraber 200 bin kalıcı konutu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.