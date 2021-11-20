Türkiye’nin çalıkuşları bitmez

Bu da onları dünyanın en kutsal mesleğini icra eden kahramanlar yapıyor. Çocuklar bu kahramanları hiç unutmuyor. Tüm hayatları boyunca herkes 'senin öğretmenin kim' sorusuna gönüllerinde büyük sevgiyle yanıt veriyor. İşte Reşat Nuri Gültekin'in 'Çalıkuşu' romanındaki Feride öğretmenin hikayesi gibi dünyanın en kutsal mesleğini icra ederken, öğrencilerinin içlerindeki pırlantayı ortaya çıkaran öğretmenler:

ÖĞRENCİLERİNİN İÇİNDEKİ PIRLANTAYI ÇIKARIYOR

Özcan Elzem Şengül, fen bilimleri öğretmeni... Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçen yılki "Yılın Çalıkuşları" arasında yer alan Şengül, "Onur duydum. TÜBİTAK projelerinde binlerce çocuğa dokunduk. Onların içlerindeki cevheri ortaya çıkardık. Her çocuk fırsat verilince, pırlanta haline gelir.Her çocuk özel. Ne cevherlerimiz var. Bizim görevimiz onları ortaya çıkarmak" dedi. 21 yıllık öğretmen Şengül'ün anne ve babası da öğretmendi. Çocukluğu Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak geçmişti. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği (Almanca) bölümünü derece ile tamamladı. Lisans eğitimi sırasında Almanya'da da öğrenim gördü. Türkiye'nin 6 bölgesinde 10 farklı ilde öğretmenlik yapan Şengül, "Tecrübelerim sonucunda anladım ki, hangi ilde hangi hangi tür okulda çalışırsan çalış fark etmiyor, her okulda başaracak öğrenci mutlaka var, yeter ki biz öğretmenler onlara ulaşmayı başaralım" dedi.Şengül, öğrencilerinin içindeki pırlantayı çıkarıyor, öğrencileri parmakla gösteriliyor.

İYİ Kİ VARSIN ÖĞRETMENİM

Nevzat Yılmaz öğretmen Siirt'te görev yapıyor. O geçen yıl MEB tarafından "Yılın Öğretmeni" seçilen eğitim neferlerinden sadece biri. 25 yıldır burada görev yapan Yılmaz mezun ettiği öğrencileri ile bağını hiç koparmıyor. Ve onların rol modeli olmaya devam ediyor. Siirt Mehmetçik İlkokulu sınıf Öğretmeni olan Yılmaz, "Çocukların gönlünde ilkokul öğretmeni hep faklı yerdedir. İlkokul öğretmenleri hiç unutulmaz" dedi.

KIRKLARELİ'NİN FERİDESİ

Kırklareli'nde spina bifida (ayrık omurga) hastalığı bulunan 29 yaşındaki Cansu Çağlar, örnek bir öğretmen. Engelli kadrosundan Kırklareli İstiklal Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Cansu öğretmen, 7 yıldır bu okulda çalışıyor. Ama o işini iş gibi görmüyor. Doğuştan ayrık omurga hastası olan Çağlar, 9 yaşından 18 yaşına kadar 14 ameliyat geçirdi. Tam da o zorlu yıllarda Jane Eyre ve Reşat Nuri Gültekin'in 'Çalıkuşu' romanından etkilendi. Ve oradaki Feride öğretmen ile bağ kurdu. Çağlar, "Tedavi sürecinde okuduğum 'Çalıkuşu' romanındaki Feride karakterinden çok etkilendim. Öğretmenlik mesleğine aşık oldum. Çocukları çok seviyorum. İngilizce öğretmeni olmasaydım, sınıf öğretmeni olurdum" diyor. Çağlar, iki ayağında protez bulunduğu için kendini "biyonik kadın" gibi hissettiğini de belirterek "Öğrencilerimle hastalığım konusunda konuşuyorum. Onlar beni çok iyi anlıyorlar. Beni olduğum gibi seviyorlar. Çocukların enerjisi çok saf. Çok masumlar. Engellerim öğrencilerime tahta başında ders anlatmama engel değil" dedi.