Türkiye’nin en pahalı don nöbeti! Kilosu 500 liraya çıkınca bunu yaptılar...

Mersin'in Silifke İlçesi Keben Mahallesinde örtü altı erik üreticiliği yapan Murat Temur eşi Zekiye Temur ile birlikte 24 saatini erik serasının içinde geçiriyor. Seranın yırtılan naylonları tamir edilip, sobalar sabaha kadar yakılacak olan odunlarla dolduruluyor.