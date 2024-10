Türkiye’nin en yaşlı insanı Arzu Sınırlıoğlu (117) hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıllarda COVID-19'a yakalanan ve hastalığı yenerek taburcu olan Sınırlıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

117 Yıllık Bir Hayat: Doğal Yaşam ve Sağlıklı Beslenme

1907 yılında Kırıkkale'nin Elmalı köyünde dünyaya gelen Arzu Sınırlıoğlu, hayatının büyük bölümünü burada geçirdi. Altı çocuk annesi olan Sınırlıoğlu, doğayla iç içe bir yaşam sürdü. Çocukluğundan itibaren sağlıklı ve doğal bir beslenme düzeni uygulayan Arzu nine, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu sık sık dile getirirdi. Sabahları taze süt içmeyi, kendi yetiştirdiği sebzeleri tüketmeyi ve gün içerisinde hayvanlarıyla gezintiye çıkmayı alışkanlık haline getirmişti. Arzu nine, yaşamının her anında mutluluk ve neşeye önem verdiğini ifade eder, bu pozitif yaklaşımının da sağlığında büyük bir etkisi olduğunu söylerdi. Köy hayatının getirdiği sakinliği ve huzuru hep sevmiş, kalabalık şehir yaşamından uzak durarak kendini doğanın kollarında bulmuştu.

COVID-19'a Karşı Mücadelesi

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen COVID-19 pandemisi sırasında, Arzu Sınırlıoğlu da bu zorlu süreci yaşadı. 2020 yılının Aralık ayında koronavirüse yakalanan Arzu nine, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi görmüş, yaşına rağmen virüse karşı büyük bir direnç göstermişti. Doktorların yakın ilgisi ve titiz tedavisi sonucu hastalığı yenerek taburcu olan Arzu nine, o dönem büyük bir azmin simgesi haline gelmişti.

Son Yolculuk

Son yıllarını kızıyla birlikte geçiren Arzu Sınırlıoğlu, evinde aniden rahatsızlanınca 112 Acil Servis aranarak hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu nine kurtarılamadı. 117 yıllık yaşamı boyunca köyündeki herkesin sevgisini kazanan Arzu Sınırlıoğlu, sadece ailesi için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olarak hatırlanacak. Arzu nine, geride bıraktığı hatıralarıyla, tecrübeleriyle ve yaşadığı zorluklarla Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarından biri olarak hafızalarda yer edindi. 117 yıllık ömrü boyunca pek çok tarihsel olaya tanıklık eden Arzu Sınırlıoğlu, halk arasında "asırlık çınar" olarak anılıyordu. Sınırlıoğlu'nun cenazesinin, Elmalı köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği bildirildi. Kırıkkale'de ve özellikle Delice ilçesinde derin bir üzüntüyle karşılanan bu haber, Arzu nineyi tanıyan herkeste büyük bir boşluk bıraktı.

Uzun Ömrü ve Bilgeliği ile Hatırlanacak

Arzu Sınırlıoğlu, sadece yaşıyla değil, hayat felsefesiyle de insanlara ilham kaynağı oldu. Uzun yaşamının sırrını huzur, sağlıklı beslenme ve doğa ile iç içe olmaya bağlayan Arzu nine, herkesin gönlünde taht kurdu. Yaşadığı süre boyunca tanıklık ettiği onlarca farklı olay, savaşlar, pandemi ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra ailesine olan sevgisi ve bağlılığıyla da hatırlanacak.