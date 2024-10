Türkiye’nin en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanı olarak tanınan 117 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşama veda etti. Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüyen Arzu nine, uzun ve sağlıklı bir hayat sürdü. Geçtiğimiz yıllarda COVID-19'a yakalanan ve hastalığı yenerek taburcu olan Sınırlıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1907 yılında Kırıkkale'nin Elmalı köyünde dünyaya gelen Arzu Sınırlıoğlu, hayatının büyük bölümünü burada geçirdi. Altı çocuk annesi olan Sınırlıoğlu, doğayla iç içe bir yaşam sürdü. Çocukluğundan itibaren sağlıklı ve doğal bir beslenme düzeni uygulayan Arzu nine, uzun ömrünü bu yaşam tarzına borçlu olduğunu sık sık dile getirirdi. Sabahları taze süt içmeyi, kendi yetiştirdiği sebzeleri tüketmeyi ve gün içerisinde hayvanlarıyla gezintiye çıkmayı alışkanlık haline getirmişti. 2020 yılının Aralık ayında koronavirüse yakalanan Arzu nine, tedavi görmüş, virüse karşı büyük bir direnç göstermişti.