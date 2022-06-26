Türkiye’nin en zehirlisi, ağaç tepesinde görüntülendi

Tatil için İstanbul'dan memleketi Çemişgezek'e gelen Tulgay Daşhan, köyde gezdiği esnada Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen ve tek ısırığının insanı öldürmeye yettiği koca engereği ağaç tepesinde gördü.

Hemen cep telefonuna sarılan Daşhan yılanı görüntülemeyi başardı.

Yılanın son derece zehirli olduğunu bildiğini söyleyen Daşhan, "Yılana doğa yürüyüşü yaptığım esnada denk geldim. Ağaçtaki hareketten fark ettim. Ağaca yaklaşınca tepesindeki koca engereği görerek görüntüledim. Daha sonra bölgeden uzaklaştım. Daha önce de bu yılanı görenler olmuş. Zehirli de olsa bu tür canlıların doğal habitat içinde görevleri var. O yüzden zarar vermemek gerekiyor" dedi.