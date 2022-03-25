Türkiye’nin enerji veren kadınları ödüllendirildi

KORKULARIMIZA TESLİM OLMAYALIM

Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kadınlarımızın gücüne, başarılarına, cesaret ve özgüvenlerine hep birlikte şahit olduk. Hayallerini hayata taşıyan kadınlarımızın azimle mücadelelerini gururla izledik. Bütün bu hikayeler bize gösterdi ki kadın isterse dünyayı değiştirir. Bizler yeter ki ön yargılarımıza ve korkularımıza teslim olmayalım. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Gülsüm Azeri ise "Erkek egemen mesleklerde ya da erkeklerin çoğunlukta olduğu bir işyerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bazı ön yargılarla ya da engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Hiçbir şeyin inandığınız yoldan sizi alı koymasına izin vermeyin." dedi.