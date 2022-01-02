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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Türkiye’nin gururu dünyanın gıda kahramanı oldular

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Türkiye’nin gururu dünyanın gıda kahramanı oldular
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2020'de 'Gıda Kahramanı' ödülünü Bursalı girişimci Aylin Yıldız'a verdi. Yıldız, Bursa Karacabey'in Dağkadı köyünün kadınlarıyla birlikte doğal ve güvenlir tarım ürünleri üretmeye başladı. Önce Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Derneği adıyla satış yapan kadınlar 2019'da üretim kapasitesini ve pazarını büyüttü ve 'Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' olarak yoluna devam etti. Aylin Yıldız SABAH'a konuştu: Köyün erkekleri bize 'Yapamazsınız. Kim sizden ürün alacak? Siz marka olacaksınız da biz de göreceğiz' dedi. Şimdi siparişlere yetişemiyoruz. Hedefimiz dünya pazarı. Kadın emeğini ortaya çıkardık. Dernekteki üyelerimiz aynı zamanda kooperatif ortakları. İşleri yetişemediğimiz için dışarıdan eleman desteği alıyoruz. Üretimimize, domates salçası, reçel, erişte, mantı, tarhana, turşu gibi ev yapımı ürünler ile başladık. Ürün yelpazemizi çeşitlendirdik. Elma, armut, erik, dut ve Trabzon hurması gibi meyveleri bunun yanında tıbbi aromatik bitkilerden ekinezya başta olmak üzere ısırgan, kekik, nane, dereotu, adaçayı üretiyoruz. Kuru meyve- sebze, pekmez ve domates unu yaparak satışa sunulmasını da amaçlıyoruz.

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Türkiye’nin gururu dünyanın gıda kahramanı oldular
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