Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu uzayda

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, dün Türkiye saatiyle 18.45'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. 1992'de Zonguldak'ta Kozlu kömür madenindeki grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 263 madencinin isimlerinin yazılı olduğu uydu, 4 yıl 8 ay görev yapacak.
'YILDIZLARLA BULUŞACAKLAR'
SABAH'a konuşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, bir hayali gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirterek, "Hikâyemiz 5 yıl önce başladı. Büyük emekler vererek bugüne geldik" dedi. Cep uydularının maliyetinin oldukça düşük ve yepyeni bir teknoloji olduğunu anlatan Ekmekçi, 'Türkiye'nin global anlamda haberleşme teknolojilerini oldukça geliştirecek bir teknoloji olacak" diye konuştu. 30 yıl önce yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin anısına uydunun ismini Grizu-263A koyduklarını söyleyen Ekmekçi, "Onları yıldızlarla buluşturacağız" dedi.
40 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI
Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun da, "Biz bunu, karanlık maden ocaklarından uzayın sessiz derinliklerine uzanan Zonguldak hikâyesi olarak tanımlıyoruz" diye konuştu. Şu anda İsrail, Hollanda, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin takım cep uydusu çalışmalarının olduğunu anlatan Dursun, bu teknolojiyi 40 kişilik bir öğrenci ekibiyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Takımdaki bir diğer isim Muzaffer Duysal ise "5 yıl boyunca çok zorluklar çektik. Onlarca farklı alanda mühendis çalıştı. O dönem hepimiz öğrenciydik, şimdi mezunuz. Ama takım çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.