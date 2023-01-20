Türkiye’nin ilk yüz nakli Uğur Acar 11’inci yılı pasta keserek kutladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi katıldı. Pasta kesimi öncesi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 11 yıl önce 'Yaramaz çocuk' Uğur Acar'a yüz nakli yaptıklarını hatırlatarak, "Zaman çok hızlı geçti, neredeyse Uğur'un yüzü eskidi. İnşallah organ nakli diğer insanlara umut olur" dedi.

'GÜZEL HAYATIN OLSUN'

Aynı zamanda Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü de olan Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar'a yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçtiğini söyledi, Bir ömrün neredeyse yaklaşık onda birinin geçtiğini belirten Uğura hitaben konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan. "Hayırlı olsun 11 yıl geçti. Bu durumun farkına dün vardık. Bu tür ameliyatlar ülkemizdeki tıbbın önemini sağlık sisteminin gelişmişliğini ortaya koyuyor. Sağlık turizminin ülkemizdeki tıbbın popüleritesinde bir miktar emeğimiz olduysa çok mutluyum. O ülkede, kol, yüz, karaciğer, kalp nakli yapılıyor denildiği zaman ekonomik ve siyasi düzeyde imajınıza yardımcı oluyor. O nedenle biz Akdeniz Üniversitesi olarak ülke imajına önemli katkıda bulunuyoruz. Uğur'a sağlıklı nice mutlu yıllar diliyoruz. Yaramaz falan diyoruz ama Uğur'dan memnunuz. Güzel düzenli bir hayatı olur, sağlıklı uzun bir ömrü olsun" dedi.

'DÜNYADA BİZİM TEKNİMİZ KULLANILIYOR'

Uğura hitaben konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan Rahim nakli mevzuatının çıkmasını hasta ve ailelerin heyecanla beklediğini söyledi. Mevzuatın çıkması gerekitğini belirten Özkan, "Heyecanla bekleyen hastalar var. Artık yapılması gerekiyor. Pandemi nedeniyle kaybedilen dönem var. Dünyada bir kaç ülkede yaygınlaşmaya başladı. Düzenli kurallara uyun şekilde yapılması gerekir. Rahim nakli canlıdan da olabilir. Tecrübe arttıkça alt yapı geliştikçe ondan sonra canlıya geçmek gerekir. Bizim tekniğimiz kullanılıyor, canlıdan olan hastalarda komplikasyonlar oldu. Biz bunu öncelikle kadavradan geliştirmemiz gerekir. Bu ameliyatlar 50 merkezde yapılmayacak. Belirli yerde yoğunlaşması gerekir. İhtiyacı olan her yere yardım etmeye hazırız. 12 yıl oldu rahim nakli geçeli, bizim tekniğimizi 10-15 gün sonra insanlar geldi. Şuan kullanılan teknik bizim tekniğimizdir. Bizim tıbbımız için ileridir, çok mutluyuz. Behçet hastalığımız var. Behçet tanısını koymuş adı Türk, hastalığa ismini vermiş insanlara gelecekte bizim tekniğimizle anılır. Rahim nakli yaygınlaştıkça değeri daha anlaşılacaktır. Bu sıradan bir ameliyat değil. Bizim için gurur verici" diye konuştu.

'TEK HANEDEN ÇİFT HANELERE GEÇTİM'

Pastayı Uğura hitaben konuşan Prof. Dr. Ömer Özkan ve rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte kesen Uğur Acar, yaşadığı duyguları anlatacak kelime ve harf bulamadığını söyledi. 11 yılın çok çabuk geçtiğini de belirten Acar, "Kutlamada tek haneden çift hanelere geçtim. Rektör hocama, Ömer Özkan hocama, organ bağışında bulunan aileye teşekkürler. Artık traş olabiliyorum, aynaya bakıyorum. Çocuklar artık korkmuyor. Yeniden doğmuş gibiyim. 11 yaşındaki bir kişisin ama 30 yaşındayım" dedi.