Türkiye’nin Uzay Misyonu’na KTÜ’den anlamlı katkı

ODTÜ İVMER tarafından ilk olarak TÜBİTAK desteğiyle hastanelerin radyoloji ve kanser araştırmaları birimlerinde, çalışanların ne kadar iyonize radyasyona maruz kaldıklarının anlık olarak tespit edilmesi amacıyla geliştirilen IvmeRad, KTÜ iş birliği ile Galactic 07 görevi için revize edilerek uzay uçuşuna uygun hale getirildi. Özel olarak tasarlanmış uçuş tulumu üzerinde uzaya taşınacak IvmeRad, görevin tüm fazlarında iyonize radyasyon doz ölçümü yapacak. Görev sonrasında elde edilen bu veriler analiz edilecek ve literatüre katkı sağlayacak.

"BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Üniversite olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek "İvmeRad, astronotlarımızın maruz kaldığı iyonize radyasyon seviyelerini anlık olarak ölçebilen ve bu bilgileri hızlı bir şekilde analiz edebilen ileri teknoloji bir üründür. Gelişimine katkı sunduğumuz bu çalışma, uzayda karşılaşılan zorlu koşullar altında bile astronotumuzun güvenliği açısından son derece önem arz etmektedir. Son çalışma ile Üniversitemizin bilimsel araştırma ve geliştirme konusundaki yetkinliği, bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Üniversitemiz, sadece ülkemizin uzay çalışmalarına değil aynı zamanda küresel bilim dünyasına da değerli bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle KTÜ bünyesinde, bu projede emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Selcen Uzun Duran'a teşekkürlerimi sunar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim." dedi.