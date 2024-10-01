Türkiye’nin yardımları kesintisiz devam edecek

Türkiye, insani yardımlarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldı. Türkiye son olarak işgalci İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ı da yalnız bırakmadı. 25 Eylül'de başlatılan Dışişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD, Kızılay, İHH ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının iş birliğindeki yardımlar Lübnan'a ulaştırıldı.

700'DEN FAZLA ÖLÜ 4 BİNDEN FAZLA YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla kişi de yaralandı. Ülkenin Güney bölgesinde on binlerce insan başka bölgelere sığınmak zorunda kaldı. Ülkenin Kuzeyinden güneye giden yollar, yerinden edilen insanlar nedeniyle büyük ölçüde kapandı. Okullar sığınaklara dönüştürüldü. Mevcut hastaneler kapasitesini aştı.

TÜRKİYE YARDIMA KOŞTU

Türkiye, Lübnan'da yaşanan krize insani müdahale kapsamında Millî Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk etapta 30 ton tıbbi malzeme, gıda ve ilaçtan oluşan yardımlar ulaştırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı koordinesinde, AFAD, Türk Kızılay ve İHH tarafından Lübnan'a ulaştırılan yardımlar, özellikle İsrail şiddetinim en yoğun yaşandığı Güney, Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güney banliyölerinde saldırılardan etkilenen insanlara ulaştırıldı.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Lübnan'a ulaşan ilk etap yardımlarının ardından, daha fazla insana yardım ulaştırmak için Türkiye'nin kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç, Lübnan Kızılhaçı ve ilgili paydaşlarla iş birliğinde bölgedeki insani krize ve yardım çalışmalarına ilişkin temasların kesintisiz devam ettiği öğrenildi.

İHH'DAN 3 FARKLI YERDE YARDIM... 4 BİN KİŞİ SICAK YEMEK YİYECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı da Lübnan'da saldırıların başlamasıyla Beyrut, Sayda ve Şuf bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdı. Çalışma kapsamında Beyrut'ta bir okula sığınan 100 aileye gıda kumanyası ve hijyen paketi dağıtılırken, Sayda'da 450 kişiye sıcak yemek verildi. Şuf'ta ise 150 kişiye battaniye ve yatak dağıtımı yapılırken, bunun yanı sıra saldırıların başladığı günden bu yana ilk yardım malzemeleri dağıtıldı. Ayrıca İklim el-Kharroub bölgesinde de mutfak kurulum çalışmaları devam ederken, birkaç gün içinde tamamlanacak mutfaktan her gün düzenli olarak 4 bin kişi sıcak yemek yiyebilecek.