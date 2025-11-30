Türkiye’ye örnek sosyal destek hamlesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte şehir genelinde aileyi merkez alan güçlü sosyal destek programlarını hayata geçirdi. Gaziantep Valiliği iş birliğiyle yürütülen çalışmalar yeni evli çiftlerin, aile içi iletişimin, ebeveynlik bilincinin ve çocuk gelişiminin desteklenmesini amaçlıyor.Aile içi iletişimi güçlendirmek, toplumsal huzuru desteklemek ve sorunlara kurumsal çözümler üretmek amacıyla faaliyet gösteren Gaziantep Aile Akademisi, şehirdeki tüm kurumları ortak bir sosyal politika çatısı altında buluşturuyor. Merkezde danışmanlık, rehberlik, hukuk desteği ve Aile Hekimi birimi üzerinden koruyucu–önleyici hizmetler yürütülüyor.: Evliliğin ilk yıllarındaki maddi yükleri azaltmak amacıyla yürütülen destek programı kapsamında, belirlenen kriterleri sağlayan çiftlere 40 bin TL nakdi destek sağlanıyor. Uygulama, evliliğe ekonomik güvenceyle başlanmasını hedefliyor.Evliliklerinde 41 yılı geride bırakan çiftlere yönelik düzenlenen umre programı kapsamında başvurular alınarak süreç belediye koordinasyonuyla yürütülüyor.Kuzeyşehir 4'üncü Etap kura çekimlerinde, yeni evli çiftlere yüzde 20 kontenjan hakkı tanınarak konut sahibi olma süreçlerinde önemli bir ayrıcalık sağlandı."Bir Umut, Bir Can Tüp Bebek Destek Projesi" ile tedavi kriterlerini sağlayan çiftlerin süreçleri, sağlık kuruluşları ve belediye koordinasyonuyla destekleniyor.Aile destek süreçlerine mobil erişim sağlamak amacıyla hazırlanan Gaziantep Ailem uygulaması, vatandaşlara dijital bilgilendirme, başvuru ve takip imkânı sunuyor.Çiftlere ücretsiz düğün fotoğrafı desteği sunuluyor. Galle Park'ın doğal dokusunda, randevulu ve kişiye özel zaman planlamasıyla gerçekleştirilen çekimler, genç çiftlere hatıra imkânı sağlıyor.: Kreş hizmetleri, gece kreşleri, dijital eğitim uygulamaları, spor gelişim taramaları, aile eğitim programları ve sosyal etkinlikler şehir genelinde uygulanmaya devam ediyor."Yuva Kurmak Sizden, Destek Bizden" anlayışıyla sürdürülen çeyiz desteği kapsamında, başvurusu onaylanan çiftlere beyaz eşya veya küçük ev aletleri setlerinden biri hediye ediliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu nikâh organizasyonlarıyla çiftlere gelinlik, damatlık, kuaför hizmeti ve çeşitli sürpriz hediyeler sağlayarak evlilik sürecine destek veriyor.