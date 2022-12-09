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Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:18 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:20

Türkiye’yi ayağa kalıran istismar olayında baro harekete geçti! İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına ilişkin baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında ‘Zincirleme şekilde çocuğun istismarı’ suçundan dava açılmıştı. İstanbul Barosu da konuyla ilgili harekete geçti. Davaya müdahil olma talebinde bulunan Baro, ayrıca mağdur H.K.G.’nin yaşının tespiti için gönderildiği hastanede teste başka birinin girdiği iddiasıyla ilgili İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, suç duyurusunda bulundu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Türkiye’yi ayağa kalıran istismar olayında baro harekete geçti! İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'Cinsel saldırı' suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü verdi.

İSTANBUL BAROSUNDAN SUÇ DUYURUSU

Tüm ülkede yankı uyandıran istismar iddialarına İstanbul Barosu da kayıtsız kalmadı. Baro, yaptığı açıklamada, davaya katılma talebinde bulunduklarını belirterek, "Mağdur HGK'nin 14 yaşında, yaşının tespiti için gönderildiği hastanede, yerine teste bir başkasının tabi tutulduğu ve 21 yaşında olduğuna dair rapor düzenlendiği" iddiasıyla ilgili olarak da İstanbul Barosu adına Başkan Av. Filiz Saraç'ın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"ÇOCUĞA KARŞI YAPILAN HER TÜRLÜ CİNSEL DAVRANIŞ SUÇTUR"

Toplumun geleceği olan çocukların karanlık zihniyetler tarafından her türlü ihmal, istismar ve sömürüsüne karşı sonuna kadar mücadele edileceğinin altı çizilen açıklamada, "18 yaşından küçük tüm bireyler çocuktur. Çocuğa karşı yapılan her türlü cinsel davranış suçtur. Hiçbir kurum, kuruluş, inanç, değer veya herhangi bir durum bunu meşru kılmaz. Anne ve babalar çocuklarını korumakla, bakımını üstlenmekle yükümlüdür. Çocuğa zarar verecek davranışlarda bulunamaz, bulunmaları hali suçtur" ifadeleri yer aldı.

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Medyaya yansıyan "6 yaşındaki bir kız çocuğunun 'evlilik' adı altında cinsel istismarı" davasına mağdurun yanında müdahil olma talebinde bulunduklarını kaydeden İstanbul Barosu, ayrıca bu kapsamda çocuğun kemik yaşının tespitine yönelik usulsüz işlem iddialarıyla ilgili olarak da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

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Türkiye’yi ayağa kalıran istismar olayında baro harekete geçti! İstanbul Barosu’ndan suç duyurusu
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