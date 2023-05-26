Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Alevi Bektaşi Türkmen Vakfı başkan, üye ve tüm alevi canlar olarak yüce Türk milletine ilan ederiz ki; 28 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan, bilindik, herzamanki gibi yaptığımız sade bir seçim değildir. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı bir seçim değildir aslında, bu seçim varlıkla yokluğun tercihidir. Bu seçim, istikrarın devamı, barışın korunması, insanımızın kardeşliği, milletimizin dirliği, birliğinin sürdürülüp sürdürülmeme referandumudur. Bu referandum; şahlanan ekonominin, yakalanan teknolojinin, ihalarin, sihalarin, insansız hava araçlarının, Altay tanklarının, tarihinde ilk defa Türk işçi emeği ve mühendislerinin bilgileri ile yüzdürülen uçak gemilerinin 3 tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili güzel ülkemizin kutlu yüzyılını gelecek kuşaklara aktarma seçimidir.

Bu seçim, Türk varlığının ilelebet bu topraklarda ve bölgede yüklendiği sorumlulukla birlikte huzur ve barışının devamını isteyip istememe seçimidir. Bu seçim, 21 yıldır ekonomide, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, kültürde ve her türlü askeri bilgi ve teknolojilerinde çağdaşları ile boy ölçüşüp rekabet edebilecek konuma getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olup olmama seçimidir. Ve bu seçim 21 yıldır gecesini gündüzüne katmış, bu uğurda her şeyden vazgeçerek milletin derdini dert edinmiş ve Türkiye yüzyılının baş mimarı Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın, kandil beslemeli PKK ve pensilvanyanin kurşun askeri FETÖ'cülere karşı verdiği mücadelenin devamını isteyip istememe seçimidir.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmayı ve desteklediğimizi açıklıyoruz kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.