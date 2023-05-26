Haberler Yaşam Haberleri Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Giriş Tarihi: 26.5.2023 15:52 Son Güncelleme: 26.5.2023 15:56

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı desteklediklerini açıkladı.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Alevi Bektaşi Türkmen Vakfı başkan, üye ve tüm alevi canlar olarak yüce Türk milletine ilan ederiz ki; 28 Mayıs günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan, bilindik, herzamanki gibi yaptığımız sade bir seçim değildir. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı bir seçim değildir aslında, bu seçim varlıkla yokluğun tercihidir. Bu seçim, istikrarın devamı, barışın korunması, insanımızın kardeşliği, milletimizin dirliği, birliğinin sürdürülüp sürdürülmeme referandumudur. Bu referandum; şahlanan ekonominin, yakalanan teknolojinin, ihalarin, sihalarin, insansız hava araçlarının, Altay tanklarının, tarihinde ilk defa Türk işçi emeği ve mühendislerinin bilgileri ile yüzdürülen uçak gemilerinin 3 tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili güzel ülkemizin kutlu yüzyılını gelecek kuşaklara aktarma seçimidir.

Bu seçim, Türk varlığının ilelebet bu topraklarda ve bölgede yüklendiği sorumlulukla birlikte huzur ve barışının devamını isteyip istememe seçimidir. Bu seçim, 21 yıldır ekonomide, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, kültürde ve her türlü askeri bilgi ve teknolojilerinde çağdaşları ile boy ölçüşüp rekabet edebilecek konuma getirilmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olup olmama seçimidir. Ve bu seçim 21 yıldır gecesini gündüzüne katmış, bu uğurda her şeyden vazgeçerek milletin derdini dert edinmiş ve Türkiye yüzyılının baş mimarı Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın, kandil beslemeli PKK ve pensilvanyanin kurşun askeri FETÖ'cülere karşı verdiği mücadelenin devamını isteyip istememe seçimidir.

28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durmayı ve desteklediğimizi açıklıyoruz kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
CHP'li seçmeni çıldırtacak iddia: Küçük ortakların gözü doymuyor! DEVA, 5 vekil daha istedi
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
CHP’ye oy vermeyen depremzedelere kin ve nefret kustu! “Hepiniz cidden kansız ve soysuzsunuz”
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
'Sonuçlar ortada' diyerek açıkladı! 8’li koalisyonda İmamoğlu ve Yavaş krizi!
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA