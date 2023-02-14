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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Turkuvaz çalışanları depremzedeler için tek yürek

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Turkuvaz çalışanları depremzedeler için tek yürek
Deprem felaketinin ardından devlet- millet el ele depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Turkuvaz Medya Grubu çalışanları da başlattıkları kampanya ile bu seferbeliğe katıldı. Kampanya kapsamında üçüncü yardım TIR'ı bölgeye gönderildi.



Çalışanların getirdiği giysi, gıda, hijyenik malzeme, ısıtıcı, battaniye ve tekerlekli sandalye gibi yardım malzemeleri, KARGOMsende'nin lojistik desteğiyle deprem bölgesine ulaştırıldı. Malzemeler, Adana AFAD yetkililerinin yönlendirdiği bölgelere SABAH'ın dağıtım araçları ile gönderildi. Hatay'ın Aşağıoba Köyü ile Adıyaman'ın Besni ilçesinde yardım malzemeleri depremzedelere dağıtıldı. Oyuncak ve giysilerin verildiği depremzede çocuklar ve aileleri büyük sevinç yaşadı.

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Turkuvaz çalışanları depremzedeler için tek yürek
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