Turkuvaz Radyolar’ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste

Ulusal ve dijital platformdaki yayınları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Turkuvaz Radyolar mobil dinleyiciye ulaşma konusunda tüm yenilikleri takip ediyor.

Bu anlamda yatırımlarına devam eden Turkuvaz, iOS ve Android'deki radyo uygulamalarını yenileyerek dijitalde de iddiasını sürdürüyor.

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HER AN SPOR KEYFİ, 24 SAAT KUR'AN-I KERİM VE DİNİ SOHBETLER

A Haber Radyo, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo ve a Spor Radyo; kendi kulvarlarında zirve yarışında emin adımlarla ilerlerken, müziğin her türünü dinleyiciye ulaştırıyor.

Haber alanında rakiplerini geride bırakarak zirvede olan a Haber Radyo, geniş verici ağı ile Türkiye'nin dört bir yanından yayınlarına devam ediyor.

A HABER RADYO KURULUŞUNDAN BU YANA BİRÇOK ÖDÜL ALDI

A Haber Radyo kuruluşundan bu yana birçok ödül ile başarısını kanıtladı.

VAV RADYO KURULDUKLARI GÜNDEN BU YANA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kısa sürede sporun lider radyoları arasında yerini alan a Spor Radyo, sporseverlere her an sporun keyif ve heyecanını yaşama fırsatı sunuyor. 24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, dua, dini ve düşünce sohbetleri dinlemek isteyenlerin radyosu olarak yola çıkan VAV Radyo, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor.

RADYO TURKUVAZ

Turkuvaz Radyo TV Haberleşme ve Yayıncılığın ilk göz ağrı ve en büyük çocuğu Radyo Turkuvaz, Türk Pop Müziği başta olmak üzere müziğin her tarzını, en iyileri, en çok dinlenenleri dinleyicilere ulaştırmaya devam ediyor. Romantizmden vazgeçemeyenler içinse Turkuvaz Romantik'te; hem en güzel aşk şarkıları hem de hasretin - ayrılıkların eşsiz besteleri dinleyicilerle buluşuyor.

TURKUVAZ EFSANE

Müziğin devlerinin unutulmaz, zamansız ve hiç bir zaman eskimeyen eşsiz besteleri içinse artık Turkuvaz Efsane var...

VAV RADYO

Bundan böyle VAV Radyo da yayında. VAV Radyo huzurun tek adresi olacak. Kur'an ahlakını dinleyicilere aktarmaya çalışacak.

A HABER RADYO

Turkuvaz Radyolarını bir araya getiren portalda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı A Haber yayınları da A Haber Radyo adı altında dinleyicilere ulaşacak.

A SPOR RADYO

Ailemizin en genç üyesi A Spor da... A Spor Radyo sayesinde, A Spor yayınlarına da, günün 24 saati ve haftanın 7 günü kesintisiz ulaşabilmek mümkün.

TURKUVAZ ANADOLU

Anadolu'dan Dünyanın kalbine uzanan bir yol…Yerli ve milli radyo Turkuvaz Anadolu'da geçmişin ve günümüzün en sevilen türkülerini dinleyeceksiniz.

RADYO SOFT

Radyo Soft'ta Yabancı HİT Slow şarkılar eşliğinde her dilde kalbin sesi olacak.

RADYO ENERGY

Güne hareket katan en hit yabancı şarkıların adresi artık Radyo Energy.

A NEWS RADIO

Yeni dünyanın yeni kanalı A News Radio, Türkiye'nin dünyadaki yeni sesi.

Turkuvaz Radyo TV Haberleşme ve Yayıncılığın, Türkiye'nin radyosu olmak için çıktığı yolda şimdi çok daha kalabalık ve çok daha güçlü. Daha farklı ve daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ve yoluna amacından hiç vazgeçmeden sadece çoğul eki alarak yani "Türkiye'nin Radyoları" olarak devam ediyor.