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Giriş Tarihi: 18.5.2024 13:14 Son Güncelleme: 18.5.2024 13:38

Gönüllüler Konyaaltı Kumsalı’nda çevre temizliği yaptı

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde öğrenci ve gönüllülerin destekleriyle sahilde temizlik yapıldı.TURMEPA Antalya Şubesi, “Akdeniz’i Temiz tutalım” kampanyası kapsamında, Konyaaltı sahilinde temizlik yaptı. Crowne Plaza Oteli ile Megasaray Westbeach Oteli arasında gerçekleşen kıyı temizliğine Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, TURMEPA Antalya Şube Başkanı Ziya Baykal ile otel çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Toplanan atıklar, TURMEPA tarafından kayıt altına alınırken, Konyaaltı Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gönüllüler Konyaaltı Kumsalı’nda çevre temizliği yaptı

TURMEPA Antalya Şube Başkanı Ziya Baykal, Akdeniz'i Temiz Tutalım kampanyası, Akdeniz'e kıyısı olan tüm ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi. 1995 yılından itibaren İtalyan Çevre Koruma Örgütü Legambiente öncülüğünde her yıl gerçekleştirilen projeyi 29 yıldır TURMEPA olarak gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Baykal, "Deniz Ticaret Odamızın desteği ile kıymetli bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Farkındalık yaratmak amacıyla, bölgede yer alan 2 otelin de desteğini aldık. Amacımız, denizlerimizi ve kıyılarımızı temiz tutma ile ilgili önlemler alabilmek, çöpleri toplarken çevredeki insanların da aynı duyarlılığı erişebilmesi. Katılım gösteren herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

EKMEĞİMİZİ DENİZDEN ÇIKARIYORUZ

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ise bu anlamlı organizasyona verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ekmeklerini denizden çıkardıklarını da belirten Başkan Çetin, "Bugün TURMEPA Deniz Temiz Derneğimizin Konyaaltı sahilinde denizlerimizin temizlemesi konusunda yapmış oldukları farkındalık etkinliğine biz de Deniz Ticaret Odası olarak katıldık ve desteğimizi verdik. Biz Deniz Ticaret odası olarak her birimiz denizden ekmeğimizi çıkartıyoruz. Denizlerimiz temiz tutmak lazım. Buradan tüm vatandaşlarımıza denizlerimizi temiz tutma konusunda daha hassas olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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Gönüllüler Konyaaltı Kumsalı’nda çevre temizliği yaptı
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