Tutuklu yargılanan Rus turist kendisini asmış!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evde yaş günü için toplanan 3 Rus erkeğin evde bulunan bir Rus kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandıkları davanın mahkemesi 3'üncü duruşması görüldü.

Alanya'da nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine konulan 3 Rus turisttin yargılandığı davanın duruşmasında 41 yaşındaki Sergey Koval'ın cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

17 Eylül 2020'de Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Marina, Sergey K. ile Mikhail T. ile doğum günü partisi için Nazar L'nin evine gitti. Burada kendisine iddiaya göre, Marina, Mikhail T'nin kendisine sarılması nedeniyle evi terk etmek istedi. Buna karşın Nazar L. ile Mikhail T., Marina'nın evden ayrılmasına izin vermeyerek onu yere yatırdı ve üzerindeki giysileri çıkardı. Bu sırada direnen Marina ise Nazar L.'nin elini ısırdı. Ardından Mikhail T. zor kullanarak Marina ile birlikte oldu. Nazar L. bu esnada kapının çalması üzerine Mikhail T. ile evden kaçtı.



Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramada Nazar L. ve Mikhail T. bir alt kattaki dairenin balkonunda saklanırken yakalandılar. Yapılan incelemede Marina'nın kıyafetlerinde Sergey K. ve Mikhail T'nin de DNA örneklerine rastlanıldı. Cumhuriyet savcılığında Marina'nın tekrar ifadesi alınmak istense de yurt dışına çıktığı tespit edildi. Mikhail T., Nazar L. ve Sergey K'nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini tespit eden ve olay yerindeki delilleri dikkate alan Sulh Ceza Hakimliği 3 erkek Rus vatandaşını tutuklayarak cezaevine gönderdi.



Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya müşteki Rus kadın 31 yaşındaki Marina M, ülkesinde olduğu için katılmazken, tutuklu sanıklar Mikhail T. (33), Nazar L. (47) ve Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldılar. Mahkeme salonunda sanık avukatları ve tercüman da hazır bulundu.



Sanıklar Nazar ve Mikhail'in eylemlerine uyan birden fazla kişi ile cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya ilişkin suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmaları istedi.



Duruşmada yargılama devam ederken 14 Temmuz 2021 tarihinde vefat eden sanık Sergey yönünden davanın düşürülmesine karar verildi.

Sanıklardan Nazar L, ve Mikhail T., mütalaayı kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mikhail T. ve Nazar L'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren olguların bulunması, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2022 tarihine erteledi.