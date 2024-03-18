Tutuklular topluma kazandırılıyorkazandırılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla verilen eğitimler sonucunda bugüne kadar 4 bin 381 kişi kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi aldı. Milli Eğitim ile Adalet bakanlıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar 36 ilde 43 cezaevinde mesleki eğitim merkezi açıldı. Söz konusu merkezlerde 665 çırak öğrenci eğitim görüyor. Bu kapsamda, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okuryazarlık eğitimlerinden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veriliyor. Bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve mesleki becerilerini belgelendirilmesi amaçlanıyor.