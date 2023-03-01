’Tuz Gölü fay hattı ile Hasan Dağı’nda hareketlilik yok’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Niğde ve bölgesinde yaşanan depremler, dikkatleri Tuz Gölü Fay zonu ve Türkiye'nin aktif volkanik dağlarından Hasan Dağı'na çekti. Bölgeye yerleştirilen cihazlarla hem fay zonunun hem de volkanizmanın takip edildiğini kaydeden Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Jeodezi Bölümü'nden Öğretim Üyesi Dr. Cemil Gezgin, "2015 yılından bu yana Tuz Gölü fay hattında çalışıyoruz. 2018 yılından itibaren de fay zonunu gözlemliyoruz. Bu fay, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu'ya göre biraz dışarıda kalan ve kayması düşük olan ve göz ardı edilen bir fay zonu. Yaklaşık 220 kilometrelik, Ankara'dan ve Niğde Bor'a kadar uzanan bir fay zonu. Kayma hızı ise 3-4 milimetre aralığında biraz düşük ama geçiş zonu olarak görünüyor. Kuzeyinden güneyine gidene kadar fayın karakterinde değişmeler oluyor. Yanal atımlar, doğudan güneye doğru biraz daha normal fay zonu. Şu anda Karataş ve Çeltik köylerinde 4 yıldır aktif olan 2 tane sabit istasyonumuz var. 7 gün 24 saat sürekli fay hattını gözlemliyoruz" diye konuştu.



'STRES AKTARIMI YOK'

Hasan Dağı'nda bulunan istasyonlarla hareketleri saniye saniye izleyebildiklerini belirten Gezgin, "Kahramanmaraş depremleri sonrasında buraya bir stres aktarımı olmadığı gözüküyor. Şu anda Tuz Gölü fay hattında bir tehlike yaratacak durum olmadığını gözlemledik. Aynı sistemler Hasan Dağı'nda da var. 2020 Niğde depremi sonrası kuruldu. 3 tane sabit istasyonda son teknolojik cihazlarla dağda meydana gelen en ufak 3 santim üzerinde bir değişim direkt bizim ekranlarımıza yansıyor. Dağda herhangi bir kabarma, hareketlilik veya bir volkanik hareket yok. Dağ normal düzeninde devam ediyor. Burada telaşlanacak bir durum yok. Eğer volkanın boynunda hareketlik ve magma kabarması olursa saniyesinde öğrenecek ağa sahibiz" dedi.