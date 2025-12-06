SON DAKİKA... İstanbul Tuzla’daki lüks villada soygun: 12 milyon lira olan ziynet eşyası ile döviz çalan hırsızlar yakalandı!

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kameralarından kimlik bilgileri tespit edilen E.B. (23), A.A. (33) ve E.G. (23) İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Çalınan otomobil de operasyonların yapıldığı gün Kartal'da terk edilmiş halde bulundu. Emniyete getirilen şüphelilerden E.B'nin çeşitli suçlardan 7 kaydı, A.A'nın 33 suç kaydı, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 2 arama kaydı ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.G'nin ise 22 suç kaydı olduğu anlaşıldı.