Tuzla’daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış

TEK HAYALİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTI

Patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın'ın uzun süredir eşi Çiğdem Aydın ile birlikte bebeklerinin olması için tedavi gördüğü bu nedenle emekli olduktan sonra da fabrikada çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.