Tuzla’daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış

Gözaltına alınan iş yerinin sahibi U.B. ile iş yerinde çalışan O.D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yangında ölen işçilerin ailelerinin, yaralı işçilerden bazılarının ve yangında hasar gören iş yerlerinden bazılarının yetkililerinin de olayla ilgili şikâyetçi oldukları iddia edildi.
İŞÇİLER GÜNLER ÖNCE UYARMIŞ
Yangının polyester yapımında kullanılan mek kimyasalının üretildiği sırada çıktığı ileri sürülürken patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın, Turgay Tüner ve Mustafa Öztürk'ün yangına müdahale etmek isterlerken ani ısı yükselmesi ve gaz salınımı sonrası yaşanan patlamada hayatlarını kaybettiği belirlendi.
İLK ŞİRKET İFLAS ETTİ
Gebze Beylikbağı'nda faaliyetlerini sürdüren M.B.'ye ait aile şirketi Serkim Kimya 12 yıl önce iflas etti. Baba M.B.'nin vefatının ardından U.B. annesi ve eşiyle birlikte 4 yıl önce Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Messer Kimya'yı kurdu. Şirket polyester yapımında kullanılan mek peroksit ve kobalt üretiyordu.
TEK HAYALİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTI
Patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın'ın uzun süredir eşi Çiğdem Aydın ile birlikte bebeklerinin olması için tedavi gördüğü bu nedenle emekli olduktan sonra da fabrikada çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.
Tayfun Aydın'ın abisi Fevzi Aydın, kendisinin de uzun yıllar o fabrikada çalıştığını belirterek, "Ben daha sonra emekli oldum. Kardeşim bidonların ısı kaynaklı şiştiğini bir hafta öncesinden yöneticilerine bildirmiş.