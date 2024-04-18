Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI İZLE EKRANI | 18 Nisan TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi canlı maç izle
Giriş Tarihi: 18.4.2024 15:42 Son Güncelleme: 18.4.2024 15:43

TV8 CANLI İZLE EKRANI | 18 Nisan TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi canlı maç izle

TV8 canlı izle ekranı gündemde. Şampiyonlar ligi, konferans ligi gibi maçları kimi zaman şifresiz veren kanalda günün mücadelesi olan Fenerbahçe Olympiacos rövanş maçı yayınlanacak mı yakından takip ediliyor. TV8 yayın akışına göre günün karşılaşmaları belli oldu. İşte, 18 Nisan Perşembe listesinde yer alan mücadeleler ile TV8 canlı yayın izle ekranı!

TV8 CANLI İZLE EKRANI | 18 Nisan TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi canlı maç izle

TV8 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı şifresiz olarak naklen yayınlanacak. İşte, 18 Nisan Fenerbahçe Olympiacos TV8 canlı izle!

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI TV8'DE Mİ?

Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
13:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Fenerbahçe - Olympiacos" Konferans Ligi
00:15 Cevap Ver Türkiye
02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:15 Aramızda Kalsın

TV8 CANLI YAYIN İZLE!

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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TV8 CANLI İZLE EKRANI | 18 Nisan TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi canlı maç izle
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