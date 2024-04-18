TV8 CANLI İZLE EKRANI | 18 Nisan TV8 yayın akışı ile Fenerbahçe Olympiacos Konferans Ligi canlı maç izle

TV8 günün maç fikstürü, yayın akışı ile belli oldu. Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maçı şifresiz olarak naklen yayınlanacak. İşte, 18 Nisan Fenerbahçe Olympiacos TV8 canlı izle!
FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI TV8'DE Mİ?
Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edeceği çeyrek final rövanş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.
UEFA Konferans Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Acun Ilıcalı, maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Mücadele TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.