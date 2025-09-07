Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ YAYIN! Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle, şifresiz, kesintisiz ekranda!
Giriş Tarihi: 7.9.2025 21:47

TV8 CANLI İZLE MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ YAYIN! Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle, şifresiz, kesintisiz ekranda!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu ikinci maçında İspanya’yı Konya’da konuk edecek. Maç öncesi heyecan dorukta ve futbolseverler, Türkiye İspanya maçını kaçırmamak için TV8 yayın akışını yakından takip ediyor. Taraftarlar, “Türkiye İspanya maçı canlı izle” ve “TV8 canlı izle” aramalarıyla mücadeleyi ekran başından takip etmeye hazırlanıyor. İşte Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle linki ve detaylar…

Milli maç için heyecan dorukta! A Milli Futbol Takımımız spanya'yı Konya'da ağırlayacağı maç öncesinde heyecan dorukta. Futbolseverler, Türkiye İspanya maçını canlı takip etmek için TV8'in yayın akışını kontrol ediyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, "Türkiye İspanya maçı canlı izle" ve "TV8 canlı izle" aramaları yapıyor. İşte Türkiye İspanya maçı TV8 canlı izle linki

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI TV8 CANLI İZLE

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Meksika-Türkiye maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal.

