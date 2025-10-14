TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI! TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Gürcistan maçı izleme linki şifresiz

Türkiye-Gürcistan maçı bu akşam TV8 canlı izle ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşuyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik virajı dönen A Milli Takım, evinde Gürcistan'ı konuk ediyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi millilerde hedef mutlak galibiyet. Maçı canlı izlemek isteyenler için TV8 Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın linki araştırılıyor. İşte, TV8 canlı maç yayını ve son gelişmeler…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8 canlı izle ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN
Türkiye-Gürcistan maçı bu akşam TV8 canlı izle ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşuyor. Maçı canlı izlemek iin aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
21:45 Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım