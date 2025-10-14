Haberler Yaşam Haberleri TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI! TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Gürcistan maçı izleme linki şifresiz
Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:41

TV8 CANLI İZLE TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI! TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Gürcistan maçı izleme linki şifresiz

TV8 canlı izle seçeneğiyle Türkiye-Gürcistan maçı heyecanı başladı! 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahneye çıkan A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşıyor. Kocaeli’de taraftar desteğini arkasına alan milliler, 3 puanla birlikte gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Gürcistan maçı izle ekranı…

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8 canlı izle ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN

Türkiye-Gürcistan maçı bu akşam TV8 canlı izle ekranlarında futbol tutkunlarıyla buluşuyor. Maçı canlı izlemek iin aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2025

06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
21:45 Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

