TV8 YAYIN AKIŞI 4 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV8’de neler var, milli maç ve MasterChef saat kaçta?

TV8, günlük yayın akışıyla izleyicilerine maç, yarışma programları gibi yapımları sunacak. Sabah kuşağında yer alan yapımların ardından akşam gözler Gürcistan - Türkiye milli maçı ve MasterChef yeni bölüme dönecek. İşte, 4 Eylül 2025 TV8 yayın akışı:
Sabah kuşağında "Tuzak", "Ebru ile 8'de Sağlık" ve "Gel Konuşalım" gibi programlar yer alırken, öğle saatlerinde "MasterChef Türkiye" tekrarı başlayacak. Ardından akşam saatlerinde Yemekteyiz programı başlayacak.
Yarışmanın hemen ardından futbolseverler Gürcistan - Türkiye milli maçı için ekran başına geçecek.
06:00Tuzak
07:15Ebru ile 8'de Sağlık
08:30Oynat Bakalım
09:00Gel Konuşalım
11:15MasterChef Türkiye
16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
19:00Gürcistan - Türkiye / Canlı
21:15MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15MasterChef Türkiye
04:00Gazete Magazin Yaz