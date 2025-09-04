Haberler Yaşam Haberleri TV8 YAYIN AKIŞI 4 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV8'de neler var, milli maç ve MasterChef saat kaçta?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 16:04

Bugün TV8 ekranında heyecan dolu bir canlı yayın akışı izleyicileri bekliyor. Sabah saatlerinde magazin ve sağlık programlarının ardından yarışma programı ve milli maç beklenecek. Televizyon ekranları başında yerini alan izleyenler için yayın programı listelendi. Peki; Bugün TV8'de neler var, Gürcistan - Türkiye maçı ve MasterChef saat kaçta? İşte, TV8 yayın akışı 4 Eylül 2025 Perşembe listesi:

TV8, günlük yayın akışıyla izleyicilerine maç, yarışma programları gibi yapımları sunacak. Sabah kuşağında yer alan yapımların ardından akşam gözler Gürcistan - Türkiye milli maçı ve MasterChef yeni bölüme dönecek. İşte, 4 Eylül 2025 TV8 yayın akışı:

BUGÜN TV8'DE NELER VAR?

Sabah kuşağında "Tuzak", "Ebru ile 8'de Sağlık" ve "Gel Konuşalım" gibi programlar yer alırken, öğle saatlerinde "MasterChef Türkiye" tekrarı başlayacak. Ardından akşam saatlerinde Yemekteyiz programı başlayacak.

Yarışmanın hemen ardından futbolseverler Gürcistan - Türkiye milli maçı için ekran başına geçecek.

BUGÜN MASTERCHEF VAR MI?

Bugün MasterChef yeni bölüm TV8 ekranlarında yayımlanacak. Bu kez saatte değişiklik yapılarak yarışma programı milli maçın ardından ekranlara gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI - 4 EYLÜL 2025

06:00Tuzak

07:15Ebru ile 8'de Sağlık

08:30Oynat Bakalım

09:00Gel Konuşalım

11:15MasterChef Türkiye

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

19:00Gürcistan - Türkiye / Canlı

21:15MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

01:15MasterChef Türkiye

04:00Gazete Magazin Yaz

