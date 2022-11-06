Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter mavi tik hesap ücreti ne kadar, nereye yatırılacak ve Türkiye’de var mı?

Twitter'ın yeni özelliği olacağı duyurulan Twitter Blue ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD, Yeni Zelenda, Kanada ve Avustralya'da aktif olan Twitter Blue üyelik ücreti 8 dolar. Twitter Blue'yi alan kullanıcılar, pek çok farklı özelliği kullanma hakkına da sahip olabilecek. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri neler?
"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"
Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.
Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.
Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar ancak her ülke için aynı fiyat olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi. Şu anda Türkiye için bu ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?
Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.
TWİTTER MAVİ TİK NEDİR?
Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmışve aktif olması gerekir.