Twitter Blue nedir, özellikleri neler? Twitter mavi tik hesap ücreti ne kadar, nereye yatırılacak ve Türkiye’de var mı?

Twitter'ın yeni özelliği olacağı duyurulan Twitter Blue ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ABD, Yeni Zelenda, Kanada ve Avustralya'da aktif olan Twitter Blue üyelik ücreti 8 dolar. Twitter Blue'yi alan kullanıcılar, pek çok farklı özelliği kullanma hakkına da sahip olabilecek. Peki, Twitter Blue nedir, özellikleri neler?

"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.