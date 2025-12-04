Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü, düzeldi mi? 3 Aralık 2025 Twitter'da erişim problemleri yaşandı! (X çöktü mü?)
Giriş Tarihi: 4.12.2025 01:07

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X)'da, Türkiye ve dünya genelinde kullanıcılar erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, platforma girişte, tweet (gönderi) görüntülemede ve yeni içerik yayınlamada hatalarla karşılaştıklarını bildirdi. Twitter (X) çöktü mü? Erişim problemine dair son dakika gelişmeleri ve nedenleri hakkında tüm detaylar:

Twitter (X)'da, erişim aksaklıkları yaşandı. Gece saatleri itibarıyla başlayan sorunlar, binlerce kullanıcının şikayetleriyle hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamalarda ve masaüstü erişimlerde "Gönderiler yüklenemiyor" ve "Sunucu hatası" gibi uyarılarla karşılaştı. Bu ani aksaklık, Twitter çöktü mü sorularını beraberinde getirdi.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

3 Aralık 2025 Çarşamba gecesi başlayan erişim problemleri, sosyal medya platformunu kullanan milyonlarca kişiyi etkiledi. Akış yenileyemeyen kullanıcılar X çöktü mü sorusuna yanıt aradı.

X DÜZELDİ Mİ?

Gönderiler şu anda alınamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz uyarısı ile karşılaşan kullanıcılar araştırmalara hız kazandırdı. Konuyla ilgili X sosyal medya platformundan resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak kullanıcılar platformun düzeldiğini bildiren paylaşımlar yapıyor.

TWİTTER (X) NEDEN AÇILMADI?

3 Aralık gece saatlerinde yaşanan problemin neden kaynaklandığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

