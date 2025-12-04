Twitter çöktü mü, düzeldi mi? 3 Aralık 2025 Twitter'da erişim problemleri yaşandı! (X çöktü mü?)

Twitter (X)'da, erişim aksaklıkları yaşandı. Gece saatleri itibarıyla başlayan sorunlar, binlerce kullanıcının şikayetleriyle hızla yayıldı. Kullanıcılar, özellikle mobil uygulamalarda ve masaüstü erişimlerde "Gönderiler yüklenemiyor" ve "Sunucu hatası" gibi uyarılarla karşılaştı. Bu ani aksaklık, Twitter çöktü mü sorularını beraberinde getirdi.