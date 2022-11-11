Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl alınır? 2022 Türkiye Twitter mavi tik ücreti belli oldu!

Twitter mavi tik ücreti Türkiye için belli oldu. Elon Musk'ın 8 dolar olarak açıkladığı ücret ülkelerin alım gücüne göre değişiklik gösterecekti. Twitter Blue aboneliği olarak ortaya çıkan sistemde mavi tik yanında birçok özellik de yer alacak. Peki, Twitter mavi tik ücreti ne kadar, kaç TL, mavi tik nasıl alınır? İşte, Türkiye Twitter mavi tik ücreti ve detaylar…
TWITTER BLUE NEDİR?
Twitter Blue, Twitter'daki en çok etkileşim kişiler için seçkin özelliklere özel erişim sağlayan aylık bir aboneliktir.
TWITTER MAVİ TİK ÜCRETİ 8 DOLAR!
Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından açıklanan 8 dolarlık ücret ile yine Musk tarafından yapılan açıklamada;
"Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." İfadesine yer verildi.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?
Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar olarak belirlendi ancak her ülke için bu fiyat aynı olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi.
Merak konusu olan Twitter mavi tik ücretinin Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, mavi tikin ücreti 109.99 TL olarak belirlendi.
TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.