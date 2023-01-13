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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Üç araç birbirine girdi 1 kişi hayatını kaybetti

Üç araç birbirine girdi 1 kişi hayatını kaybetti
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ali Akcan (20) idaresindeki otomobil, TAG Otoyolu Osmaniye-Nurdağı yolunda, aynı yönde seyreden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı kapalı kasa kamyona arkadan vurdu, daha sonra Abdulbaki Şahin (37) yönetimindeki araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Ali Akcan yaralandı, aynı araçtaki Hamit Yaramış (28) yaşamını yitirdi. Akcan, ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA

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Üç araç birbirine girdi 1 kişi hayatını kaybetti
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