Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri

İslam dünyası için manevi arınma, ibadet ve dayanışma dönemi olan Üç Aylar'ın başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu kutsal zaman dilimi, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı takvimle kesinleşti. Müslümanlar için büyük bir feyiz ve bereket kapısı olan Üç Aylar ne zaman başlayacak? Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri nelerdir? İşte 2026 yılına ait Diyanet takvimine göre o mübarek günlerin tarihleri:

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri
Hicri takvimin önemli dilimlerinden olan Üç Aylar, Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenen, rahmet, mağfiret ve bereketin yoğunlaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu aylar; Recep, Şaban ve Ramazan olarak sıralanır. Bu süreçte oruç tutma, namaz kılma ve hayır işlerine yönelme gibi ibadetler daha fazla önem kazanır. Özellikle içerisinde Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri barındıran bu aylar, manevi hazırlık dönemi olarak görülür.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının Hicri ve Miladi takvime göre yaptığı hesaplamalara göre, 2026 yılında Üç Aylar aşağıdaki tarihlerde başlayacaktır:

Mübarek Ay Başlangıç Tarihi
Recep Ayı 21 Aralık 2025
Şaban Ayı 20 Ocak 2026
Ramazan Ayı 19 Şubat 2026

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2026

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2026

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri
