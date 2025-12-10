Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri

Hicri takvimin önemli dilimlerinden olan Üç Aylar, Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenen, rahmet, mağfiret ve bereketin yoğunlaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu aylar; Recep, Şaban ve Ramazan olarak sıralanır. Bu süreçte oruç tutma, namaz kılma ve hayır işlerine yönelme gibi ibadetler daha fazla önem kazanır. Özellikle içerisinde Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri barındıran bu aylar, manevi hazırlık dönemi olarak görülür.
Diyanet İşleri Başkanlığının Hicri ve Miladi takvime göre yaptığı hesaplamalara göre, 2026 yılında Üç Aylar aşağıdaki tarihlerde başlayacaktır:
|Mübarek Ay
|Başlangıç Tarihi
|Recep Ayı
|21 Aralık 2025
|Şaban Ayı
|20 Ocak 2026
|Ramazan Ayı
|19 Şubat 2026