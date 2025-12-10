Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet takvimi Recep, Şaban, Ramazan ayı başlangıcı ve kandil tarihleri

Hicri takvimin önemli dilimlerinden olan Üç Aylar, Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenen, rahmet, mağfiret ve bereketin yoğunlaştığı mübarek bir zaman dilimidir. Bu aylar; Recep, Şaban ve Ramazan olarak sıralanır. Bu süreçte oruç tutma, namaz kılma ve hayır işlerine yönelme gibi ibadetler daha fazla önem kazanır. Özellikle içerisinde Regaib, Miraç, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceleri barındıran bu aylar, manevi hazırlık dönemi olarak görülür.