Üç aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü

Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saatleride Ziraat Mahallesi Nazar Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ziyaret için gittikleri akrabalarının evinde Esra (26) ve Enes Uşak (29) çifti arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eşiyle birlikte çok sayıda suç kaydı bulunması nedeniyle iki çocuğu yetiştirme yurdunda olan Esra Uşak'ın 3 aylık hamile olduğu ve üzerinde sentetik uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Enes Uşak, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.