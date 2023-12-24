Haberler Yaşam Haberleri Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.12.2023

Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İHA
Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çayköy'de günlerdir haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde yanmış halde ölü bulundu.
Olay, Alaplı'ya bağlı Çayköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi. Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısını yanmış halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi.
Öte yandan, Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocağı olduğu tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanı Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı
Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Emekli Albay Orkun Özeller’in skandal Pençe Kilit Harekatı yorumuna tepki: FETÖ ağzıdır hatta ihanettir!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eylül Öztürk'ten Veli Ağbaba'ya tepki! "Bir tane CHP’linin fotoğrafı yok" demişti: İmamoğlu ve Yavaş'la fotoğraf çıktı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında...
Market değil FETÖ yuvası
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Teröristbaşının sloganları atıldı
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda yaşamını yitirdi
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin gerilim tırmandı! Edin Dzeko ile Mauro Icardi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA